AstraZeneca: Zapletov v splošni populaciji je manj od pričakovanj

Seznam držav, ki so preventivno zaustavile cepljenje s cepivom AstraZenece ali z določeno serijo tega cepiva, je vse daljši. Doslej je cepljenje zaradi domnev, da cepivo povzroča krvne strdke in druge stranske učinke, prekinilo 19 evropskih držav. Med okoli 17 milijoni cepljenih v Evropski uniji in Veliki Britaniji je bilo doslej zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije. To je manj, kot je pričakovano v splošni populaciji, pa je sporočilo farmacevtsko podjetje AstraZeneca.

