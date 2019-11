Astrofizičarka, ki je segla po zvezdah z najtežjimi tekaškimi preizkušnjami

Rea Kolbl že osem let živi v Ameriki, kamor jo je pot zanesla zaradi študija. Po dveh letih študija se je po naključju in za zabavo udeležila svojega prvega špartatlona. Gre za tekaško tekmovanje, kjer mora tekač premagati celo vrsto zahtevnih ovir. Zdaj je profesionalna tekačica – daljši in težji je tek, raje se ga udeleži.

