Kaj vse se bo zgodilo v letošnjem letu? Aleksander Pozvek se je srečal z astrologinjo Teodoro in preveril, ali bo Robert Golob zdržal na čelu vlade, kakšne težave čakajo Natašo Pirc Musar in tudi, ali bo Jan Plestenjak vendarle stopil pred oltar in od katerega slovenskega glasbenika lahko pričakujemo nov hit.