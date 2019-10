Atalanto čaka najtežji preizkus v skupinskem delu Lige prvakov

V torek se bo nadaljevala nogometna Liga prvakov in najzanimivejši obračun za slovenske ljubitelje bo prav gotovo v Manchestru, kjer bo do prvih točk in morda tudi do prvega gola v Ligi prvakov skušal priti Josip Iličić. Slovenski reprezentant je za zdaj z Atalanto še brez točk, zato bodo Italijani v boju za tretje mesto v skupini točke morali iskati tudi proti Manchester Cityju.