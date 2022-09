Avgusta hudournik Bela povsem brez vode, septembra že zalival kleti

Če smo si še pred manj kot mesecem dni želeli obilnejšega deževja in zanj prosili, ga je sedaj padlo toliko, da so nekatere reke začele poplavljati. Gasilci so skupaj opravili 24 intervencij. S cest in železniške postaje so odstranili večje skale, ki so zaustavile promet, zaradi razmočenega terena je veter podrl več dreves, vode so zalile tudi več objektov. Močno deževje je povzročilo predvsem poplavljanje meteornih voda in hudournika Bela na Vipavskem ter porast nekaterih vodotokov, predvsem rek Vipava in Logaščica.