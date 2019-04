Bo koalicija enotno podprla strožjo zakonodajo glede vožnje pod vplivom alkohola?

Po trenutni zakonodaji lahko vozite z 0,5 promila alkohola v krvi oziroma 0,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Po najnovejšem predlogu se ta meja znižuje na 0,2 promila. Dodatno pa je predlagana sankcija za vse tiste, ki bodo napihali več kot 1,1 promila, in sicer da ga policija takoj pridrži in njegovo udeležbo v prometu obravnava kot kaznivo dejanje.

Pristojna ministrica Alenka Bratušek je ob tem dodatno napovedala še ostrejše sankcije za uporabo telefona med vožnjo, kar tudi postaja vse večji problem, in pa prilagoditev sekcijskega umirjanja hitrosti. Iz njene stranke SAB sporočajo, da predloge seveda podpirajo, se je pa na Twitterju spet oglasil njihov prosti strelec, poslanec in nekdanji minister Marko Bandelli, ki samo pove, da je proti, in da gre zgolj za polnjenje proračuna. Pred kamero tega ni želel pojasnjevati, so pa to storili poslanci iz drugih strank.

Brane Golubović, vodja poslanske skupine LMŠ pravi: "Mi ne nasprotujemo znižanju alkohola v krvi z 0,5 na 0,2 promila, ne bo pa to dovolj. Potrebni so ukrepi na področju preventive, na področju nadzora in na področju kaznovalne politike. Tukaj imamo predvsem v mislih to, da je treba zaostriti kazni za povratnike."

Predrag Baković, poslanec SD odgovarja:"Vsa leta sem bil policist in vem, kako se je zgodilo s prvo zakonodajo, ki je bila najbolj represivna, takrat je resnično prišlo do upada prekrškov na vseh področjih, ki pa je s časom potem ponovno začelo rasti."