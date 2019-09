Avstralci v ledeno mrzlih potokih iščejo zrna zlata

Avstralce je zajela zlata mrzlica. Na otoku Tasmanija so odkrili hobi, ki polni žepe, pa čeprav zahteva čofotanje v ledeno mrzli vodi. Tasmanski gozdovi so polni zlatosledcev, ki se, oboroženi z lopatami, rešeti in potapljaškimi maskami, odpravijo v gozd, kjer v neokrnjenih potokih iščejo dragoceno kovino. Ko v skalnih razpokah odkrijem zlata zrna, se mi poviša utrip, pravi eden od iskalcev, ki v isti sapi doda, da je vsak dodatek k plači zelo dobrodošel.