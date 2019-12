V Avstraliji povprečna temperatura dosegla skoraj 41 stopinj Celzija

V Avstraliji so zabeležili v povprečju najbolj vroč dan, povprečne temperature so se namreč dvignile do 40,9 stopinje Celzija. Meteorologi so pojasnili, da so s tem presegli temperaturni rekord 40,3 stopinje Celzija, ki je bil postavljen januarja 2013.

V Avstraliji so zabeležili nov vročinski rekord, poroča BBC.Povprečna temperatura se je povzpelo na 40,9 stopinj Celzija. Povprečna temperatura v državi v torek pa je presegla prejšnjih rekordnih 40,3 stopinje Celzija januarja 2013. Najbolj vroče je bilo v torek v kraju Ceduna v zvezni državi Južna Avstralija, kjer so namerili 46,5 stopinje Celzija. "Temperatura se bo danes samo še višala," je opozorila vremenoslovska Diana Eadie. Po podatkih avstralske agencije za meteorologijo bodo temperature med osem in 16 stopinj nad povprečjem. Rekordne temperature so ta teden že izmerili v zvezni državi Zahodna Avstralija, kjer se gasilci spopadajo s številnimi požari. Vroč zrak pa se počasi premika čez osrednji suh del države proti vzhodu. Konec tedna za Sydney napovedujejo več kot 46 stopinj Celzija, obenem pa na vzhodni obali pričakujejo močan veter s hitrostjo do 100 kilometrov na uro, kar bo še podžgalo požare. Vročinski val je še en opozorilni alarm glede globalnega segrevanja v Avstraliji, kjer so se letošnji gozdni požari zaradi zgodnjega poletja pojavili precej prej. Po državi je pogorelo že za najmanj tri milijone hektarjev površin, umrlo je šest ljudi, uničenih pa je bilo okoli 700 domov. Avstralija v dimu FOTO: AP Zaradi požarov, ki so po oceni znanstvenikov zaradi podnebnih sprememb bolj zgodnji in obsežni, so pripravili tudi protivladne proteste, na katerih pozivajo k ukrepanju proti globalnemu segrevanju. Avstralski premierScott Morrison je prejšnji teden le priznal, da so podnebne spremembe eden od dejavnikov za požare. Kljub temu pa ni napovedal nadaljnjih ukrepov, ki bi izboljšali razmere. Gasilci se v Avstraliji tako še naprej spopadajo z več kot sto požari. T. i. mega požar, v katerega se je v začetku meseca združilo več manjših požarov, jim je ušel izpod nadzora. Gasilcem so razmere ušle izpod nadzora, ko so skušali s preventivnimi manjšimi zažigi požgati vegetacijo, preden bi jo zajel velik požar. Gori na približno 400.000 hektarjih, navaja britanski BBC. Požari po vzhodu države pustošijo od septembra. FOTO: AP Požari po vzhodu države pustošijo od septembra. Od tedaj je življenje izgubilo šest ljudi, uničenih pa je bilo več kot 700 hiš. Zgorelo je najmanj tri milijone hektarjev površine. Kot smo poročali, so avstralski zdravniki so od pristojnih oblasti zahtevali, da zaradi požarov, ki že več tednov pustošijo okoli Sydneyja, razglasijo izredne razmere za javno zdravje. "Zaradi dima od gozdnih požarov je v delih Sydneyja in Novega Južnega Walesa onesnaženost zraka 11-krat višja kot osnovna nevarna raven," so poudarili. "Ta dim je še posebej nevaren zaradi visoke ravni majhnih delcev PM2,5," so pojasnili.