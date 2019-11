Ognjeni zublji ogrožajo Sydney: razglasili stanje naravne katastrofe

Tokrat so prvič po letu 2009, ko so uvedli novo lestvico požarne ogroženosti, v zvezni državi Novi južni Wales razglasili stanje naravne katastrofe. Od petka pa do danes je 64 požarov uničilo že 850.000 hektarjev gozda in kmetijskih površin. Vsaj 40 od požarov je neobvladljivih.

Oblasti so opozorile, da so ogrožena življenja in domovi. "Nobena zgradba ne more prestati pogojev, ki so opredeljeni kot katastrofalni," je opozoril načelnik gasilcev v zvezni državi Novi Južni Wales Shane Fitzsimmons.