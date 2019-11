V Avstraliji prijeli več domnevnih požigalcev, med drugim tudi 16-letnika

Število smrtnih žrtev požarov je naraslo, potem ko so na pogorišču blizu Kempseyja okoli 350 kilometrov severno od Sydneyja ponoči našli truplo moškega. Gre za 58-letnega Barryja Parsonsa, ki je živel v okolici in so ga pogrešali od petka.

Južno od Sydneyja je policija danes prijela moškega, ki naj bi podtikal požare. Odkrili so ga naključno, ko so z drevesa reševali jadralnega padalca, pri tem pa zavohali dim. 20-letnega domnevnega požigalca so prijeli na kraju požara, ki je uničil okoli 150 kvadratnih metrov grmičevja, preden so ga gasilci uspeli pogasiti. Obtožen je podtikanja požara, pred sodiščem naj bi nastopil 3. decembra.

Zaradi požarne ogroženosti je v zveznih državah Novi Južni Wales in Queensland prepovedano kurjenje v naravi. Oblasti sumijo, da je bilo več požarov podtaknjenih.

Nekaj domnevnih požigalcev so prijeli. Med njimi je moški, ki so ga v sredo aretirali zaradi sumljivega obnašanja v sydneyskem nacionalnem parku. Aretirali so tudi 16-letnika, osumljenega podtikanja požara, ki je v Queenslandu uničil najmanj 14 hiš. Več kot deset ljudi pa je obtoženih nespoštovanja prepovedi kurjenja v naravi.