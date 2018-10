Avstralija bi prepovedala naseljevanje v velemestih

Avstralski minister za prebivalstvo, mesta in mestno infrastrukturoAlan Tudgebi rad novim priseljencem prepovedal naseljevanje v večjih avstralskih mestih, kot sta Sydney in Melbourne. Kot je pojasnil, je cilj predlaganih ukrepov razbremeniti velemesta in se izogniti stroškom, ki bi jih prinesla dodatna rast števila prebivalstva v teh mestih. Zaradi prenaseljenosti največjih mest ima Avstralija po podatkih vlade na leto 15,4 milijarde evrov stroškov, ki naj bi do leta 2030 narasli na 24,6 milijarde evrov letno.

"Prizadevamo si za ukrepe, zaradi katerih bi več novih priseljencev šlo v manjša mesta in manj poseljene regije," je dejal Tudge. Povedal je še, da želijo neravnotežje pri rasti prebivalstva med drugim zmanjšati z geografskimi pogoji za pridobitev vizumov.