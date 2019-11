Avstralija v plamenih: prvič se z nevarnostjo sooča tudi Sydney

Na širšem območju Sydneyja in v zvezni državi Novi Južni Wales so razglasili stanje naravne katastrofe. Gre za najvišjo stopnjo opozorila pred nevarnostjo požarov in prvič se je zgodilo, da se s to nevarnostjo sooča največje avstralsko mesto. Izbruhnilo je že 64 hudih požarov, vremenoslovci pa napovedujejo še višje temperature, močan veter in nizko vlažnost, kar bo požare le še okrepilo.