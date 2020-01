Avstralija v požarih izgubila vsaj milijardo živali

Avstralske oblasti so zaradi požarov k evakuaciji pozvale četrt milijona ljudi. V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales sta se zaradi močnega vetra dva požara združila v ogromen megapožar, naravna katastrofa je terjala že 28 življenj, poginila pa naj bi vsaj milijarda živali. Na ulicah Sydneyja in Melbourna je več tisoč ogorčenih in obupanih ljudi konservativno vlado pozvalo, naj stori več v boju proti podnebnim spremembam.