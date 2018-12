Avstralijo za božične praznike zajel vročinski val

Avstralijo je v času božičnih praznikov zajel vročinski val, temperature naj bi se ponekod povzpele celo do 47 stopinj Celzija. Oblasti so zaradi tega že izdale opozorilo pred požari, in sicer v zveznih državah Južna Avstralija, Tasmanija in Zahodna Avstralija: "Ko imaš zelo visoke temperature, ki mejijo na ekstremne, in pomanjkanje dežja, to vedno vodi v povečanje požarne nevarnosti," pravi meteorologinja Claire Yeo .

Oblasti v zvezni državi Viktorija so izdale tudi zdravstveno opozorilo: "Napovedani pogoji lahko povzročijo povečanje primerov bolezni, povezanih s srcem," opozarjajo. Največje tveganje vročina predstavlja za starejše od 65 let, otroke in nosečnice.

"Nasplošno, za božični dan v Južni Avstraliji pričakujemo temperature od 6 do 12 stopinj Celzija nad povprečjem," pravi Sarah Fitton iz avstralskega Meteorološkega urada. "Malo hladneje bo v Tasmaniji in na jugu Viktorije za božič, a še vedno nad povprečjem." Temperature v južnem in osrednjem delu države se bodo dvigovale vse do novega leta.