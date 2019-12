Avstralko našli živo po 12 dneh v divjini, preživela s podtalnico in piškoti

Tamro McBeath-Riley, Claire Hockridge in Phu Transo se na pot v vročo divjino iz Alice Springsa odpravile popoldne 19. novembra, ko se je njihovo vozilo zagozdilo v strugi reke Finke. Sprva so tri dni poskušale rešiti avtomobil, a brez sreče."Čez dan je postalo izjemno vroče, zato smo se zavlekle pod avtomobil. Ponoči smo spale v avtu,"njene besede povzema BBC.

V tem času so porabile vse zaloge vode in hrane. Pri preživetju so si pomagale tudi s piškoti in prekuhavanjem podtalnice, ki je bila že precej izsušena. "Bila je zelo umazana, nehigienična voda, a ohranila jih je žive," pa je ob tem dejala predstavnica policije Pauline Vicary.