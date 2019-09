Avstralska policija na jadrnici odkrila tono mamil

Na petnajstmetrski jadrnici Zero je policija našla kokain in ekstazi, droga pa je bila zapakirana v 40 vrečkah. Na ulici bi lahko dosegla vrednost več kot milijardo avstralskih dolarjev (620 milijonov evrov).

Avstralska policija je zasegla tono prepovedanih drog na jadrnici, ki je nasedla na koralnem grebenu. Našli so jo pred zahodno avstralsko obalo blizu otočja Abrolhos, potem ko so policijo o nasedli jadrnici obvestili ribiči.

Ko so policisti prišli do plovila, posadke ni bilo na njej, droga pa je bila skrita na krovu. Osumljenca, 51-letnega Francoza in 34-letnega Britanca, so nato našli na bližnjem samotnem otoku, kjer sta nekaj torb z drogo skrila pod morsko travo.

Ovadili ju bodo zaradi tihotapljenja drog, trenutno sta v priporu, je še sporočila policija.