Avstralska zvezna država Viktorija legalizirala evtanazijo

Nekateri zagovorniki evtanazije so mnenja, da so omejitve še vedno prestroge.

Zakon je naletel tako na kritike zagovornikov evtanazije kot njenih nasprotnikov. Eden od najvidnejših avstralskih zagovornikov evtanazijePhilip Nitschke je povedal, da so omejitve prestroge. V melbournski nadškofiji pa so zatrdili, da zakon predstavlja "novo in zelo zaskrbljujoče poglavje v zdravstveni oskrbi v Viktoriji". V preteklosti so tudi druge avstralske zvezne države že razpravljale o uzakonitvi evtanazije, a so predlogi vedno padli.

"Čeprav je v Avstraliji propadlo že 40 poskusov za spremembo zakonodaje, se zdi, da so zadnji napori bližje spremembi," je povedal Ben White z avstralskega centra za raziskave zdravstvene zakonodaje. Možnost sprememb po njegovih besedah preučujejo v državah Zahodna Avstralija, Queensland in Južna Avstralija.