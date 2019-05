Avstralskemu paru ponesreči dostavili 20 kilogramov metamfetamina

V pošiljki so namreč našli 20 kilogramov prepovedane droge, metamfetamina, in sicer v vrednosti 10 milijonov avstralskih dolarjev (okoli šest milijonov evrov).

Zhilling Ma, ki je pred sodnika stopil v četrtek, je obtožen tihotapljenja in preprodaje drog. Do začetka sojenja bo ostal v priporu.

Metamfetamin je zelo močan sintetični stimulant iz skupine amfetaminov in fenetilaminov. Njegovi učinki so zelo intenzivni in vključujejo: stimulacijo, budnost, nemir, pomanjkanje nadzora, pospešeno mišljenje in občutke evforije. V čisti obliki ga poznamo kot bele kristale, lahko pa je tudi v obliki praška, tablet in kapsul.