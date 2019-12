Avstralski gasilci bežali pred požarom, Sydney 'obkoljen' z ognjem

Gasilci predmestja Inglewood so bežali za svoja življenja, ko je požar v Orangevillu, ki se nahaja zgolj 75 kilometrov od Sydneyja, ušel izpod nadzora. "Veseli smo, da nihče ni bil ranjen," so ob tem zapisali na Facebooku. "Videoposnetek smo objavili, da pokažemo, zakaj morate upoštevati nasvete gasilnih služb. Če niste prepričani, da lahko svojo lastnino ali hišo zavarujete pred požarom, ko se vam požar približuje, morate takoj oditi."

Gre za t.i. crowning - pojav, ko se požar premika in hitro širi po krošnjah dreves ter tako gori ločeno od tal.

'Sydney se duši, država gori'

Na jugovzhodu Avstralije že več tednov divja več sto požarov, država se tako sooča z eno najhujših požarnih sezon v zgodovini. Trenutno v zvezni državi Novi Južni Wales divja več kot 100 požarov, trije največji požari pa so se združili v nekakšen ognjeni obroč severno od Sydneyja, ki skupno prekriva 300.000 hektarjev veliko območje. Z njim se bori vsaj 2000 gasilcev, prispele so tudi ekipe iz ZDA in Kanade, poroča BBC.

Požari so zajeli celotno obalo Novega Južnega Walesa. Od oktobra je zaradi požarov umrlo šest ljudi, uničenih je vsaj 700 domov. Uničenih je okoli 1,6 milijona hektarjev veliko območje. Požari divjajo na območjih Queenslanda, Victorie, Južne Avstralije, Zahodne Avstralije in Tasmanije.