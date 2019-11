Avstralski kmetje, navdušeni nad dežjem po dolgi suši, postali spletni hit

Svetovni splet so preplavili posnetki avstralskih kmetov, ki se nebrzdano veselijo pošiljke dežja, ki so jo čakali več mesecev. Dež je pomagal tudi gasilcem, ki se borijo z gozdnimi požari, a napovedi so znova zaskrbljujoče - nevihtna celica je oslabela, še ta teden bo spet suho in vroče.

Kmetje in njihove družine v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales se po več mesecih suše veselijo izdatnejših padavin, poroča portal news.com.au. Evforija ob dolgo pričakovanem dežju Tracy Bennettje na Facebooku objavila posnetek svojega moža Ricka, ki zgolj v spodnjicah, škornjih in klobuku vriskajoč teče po luži. Ob tem je zapisala: "Danes je na naši kmetiji v okolici Tottenhama v osrednjem Novem Južnem Walesu padlo 38 mililitrov čudovitega dežja. To ni konec suše, je pa začetek." Dodala je: "In imama enega zelo veselega kmeta." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nevihte v tej južni avstralski zvezni državi so v nedeljo prinesle dolgo pričakovani dež. Območje ki je trpelo zaradi suše, je zajela prava evforija. Nekatera mesta, kot je Bourke na severozahodu pokrajine, so zabeležila nekaj najbolj 'mokrih' dni v desetletju, največ dežja, kar 50 mililitrov na kvadratni meter pa je padlo v mestu Brewarrina. Nevihtna celica oslabela, napovedano suho in vroče obdobje Meteorologi so ob tem dejali, da je bilo zelo težko napovedati, koliko dežja bo med nevihtami dejansko padlo."Ker gre za konvekcije padavine, je pri teh nevihtah zelo težko oceniti količino padavin," je opozorila meteorologinja Helen Kirkup. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kljub veselju kmetov pa je nevihtna celica oslabela, zato območja, ki jih je prizadela suša, verjetno ne bodo deležna novih padavin. Ohladitev je prinesla nekaj olajšanja tudi za gasilce, ki se v tej zvezni državi borijo z več kot 70 gozdnimi požari. "Izgleda, da ne bo toliko padavin, kot so sprva napovedovali, ampak nam bo kljub temu pomagalo v boju s plameni," je povedal gasilski inšpektor Ben Shepherd. Dodal je, da so dež pričakovali praktično po vsem Novem Južnem Walesu, ampak, da bodo situacijo, koliko so padavine pomagale, še morali preučiti. "Za konec tedna že napovedujejo vročino in močne vetrove," je ob tem opozoril.