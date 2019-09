54-letni Avstralec se je med pohodom v naravi ponesrečil: zaradi padca v globino si je zlomil nogo in zapestje, ostal je tudi brez telefona, toda ni se predal. Dva dni se je meter po meter plazil čez skale in grmičevje, pri čemer je moral zlomljeno nogo takorekoč nositi v naročju, dokler ni prišel do čistine. Tam so ga opazili reševalci in ga spravili na varno.