Avstrija v primeru zaprtja smučišč zahteva dve milijardi evrov odškodnine

Vse več držav pa medtem podpira pobudo Italije, naj bodo med božično-novoletnimi prazniki smučišča v državah Evropske unije zaprta. Naprave pa naj bi zagnali po 10. ali celo po 20. januarju, ko stroka upa, da se bo drugi val pandemije umiril. Italiji sta se zdaj pridružili tudi Francija in Nemčija. Zagotovo bodo smučišča zaprta na Bavarskem. Od tam so že sporočili, da ne želijo postati žarišče, kot je bil v prvem valu avstrijski Ischgl, od koder so turisti okužbo potem ponesli širom po Evropi. A prav Avstrija zapiranju smučišč zdaj odločno nasprotuje.