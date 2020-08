Avstrija Hrvaško obarvala rdeče: v nedeljo južne sosede zapustilo okoli 40.000 Avstrijcev

Številni Avstrijci so se morali domov vrniti prej, kot so načrtovali. Avstrijci so namreč Hrvaško že uvrstili na rdeči seznam. Tako so imeli avstrijski državljani čas za vrnitev do nedelje do polnoči, sicer bodo pristali v obvezni 10-dnevni karanteni. Izjema je največ 72 ur star negativen korona test. Ta poziv avstrijskim državljanom in vsem, ki bivajo v Avstriji, je seveda na cestah s hrvaške obale povzročil številne prometne zamaške, predvsem na mejnih prehodih, zato so številni Avstrijci, ki so želeli še pravočasno domov, ta rok zaradi gneče zamudili.