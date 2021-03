Avstrija in Danska bosta okrepili sodelovanje z Izraelom

Vse več evropskih držav se je začelo upirati ravnanju Evropske unije v zvezi s cepivom proti covidu-19, izstopata pa predvsem Avstrija in Danska. Kritiki pravijo, da je dobavljanje cepiv evropskim državam prepočasno in da evropska agencija za zdravila predolgo odloča o cepivih. Tako sta se avstrijski premier Kurz in danska premierka Frederiksenova z izraelskim kolegom srečala v Jeruzalemu, kjer so govorili o oblikovanju zavezništva za cepljenje proti covidu-19. Dogovorili so se za poglobljeno sodelovanje pri raziskovanju in proizvodnji cepiv, ki bi bile učinkovite tudi proti novim mutacijam koronavirusa.

