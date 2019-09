Avstrija razglasila izredne podnebne razmere

Avstrijski parlament se je ob razglasitvi izrednih podnebnih razmer zavzel, da bi emisije toplogrednih plinov kar najhitreje in še pred letom 2050 zmanjšali na nično stopnjo. Prav tako bi morali pri prihodnjih odločitvah upoštevati posledice na podnebje. Na mednarodni ravni naj bi si avstrijska vlada prizadevala za dosego cilja, da se globalno segrevanje omeji na 1,5 stopinje Celzija.

Poslanci so odločitev o razglasitvi izrednih podnebnih razmer sprejeli štiri dni pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Glede na javnomnenjske raziskave so prav okoljska vprašanja na prvem mestu pomembnosti pri avstrijskih volivcih.

Sledili britanskemu zgledu

Britanski parlament je bil prvi na svetu, ki je 1. maja razglasil izredne podnebne razmere. Glede na podatke ameriške nevladne organizacije The Climate Mobilization je doslej podnebne izredne razmere razglasilo več kot tisoč mest in krajev po vsem svetu.

Podnebne spremembe so nekaj desetletij potem, ko so znanstveniki začeli nanje opozarjati, končno prišle v ospredje političnega zanimanja. To se je zgodilo, ko so pobudo prevzeli mladi, na čelu s še ne polnoletno švedsko aktivistko Greto Thunberg. Ta je v začetku tedna čustveno nagovorila v New Yorku zbrane svetovne voditelje: "Smo na začetku masovnega izumrtja in vse, o čemer lahko govorite, so denar in pravljice o večni gospodarski rasti," je dejala Thunbergova, ko so se ji v očeh počasi nabirale solze. "Kako si drznete, da s svojimi praznimi obljubami kradete moje sanje in moje otroštvo?"