Avstrija se umika iz dogovora ZN o migracijah

Avstrija na meddržavno konferenco v Maroku, ki bo 10. in 11. decembra, ne bo poslala svojega predstavnika. Na Generalni skupščini ZN prihodnje leto pa se bo vzdržala glasovanja.

"Odločili smo se, da se ne bomo pridružili dogovoru," je pred sejo vlade povedal avstrijski kancler Sebastian Kurz . Na seji bodo sprejeli tudi ustrezen sklep, s katerim bodo potrdili to odločitev.

Na Dunaju menijo, da dogovor ni ustrezen za reševanje migracijskega vprašanja. Bojijo pa se tudi izgube suverenosti pri migracijski politiki in brisanja razlik med zakonitimi in nezakonitimi migracijami.

Iz pravno nezavezujočega dogovora, ki ga je julija po 18 mesecih pogajanj podprla večina držav članic ZN, so doslej izstopile ZDA. Madžarska pa je napovedala, da ga ne bo podpisala. O tem razmišlja tudi Poljska.

Prvi mednarodni dogovor o upravljanju migracij se zavzema za boljše sodelovanje pri obravnavanju perečega vprašanja migracij. Določa 23 ciljev za bolj varen in urejen pretok ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dogovor označil za velik dosežek, ki odraža skupno razumevanje o čezmejnih migracijah kot mednarodnem fenomenu, ki potrebuje učinkovito upravljanje z mednarodnim sodelovanjem. Obenem tudi priznava pravico vsakega posameznika do varnosti, dostojanstva in zaščite.