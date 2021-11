Britanci v skrbeh zaradi kraljičinega zdravja

Britanci so v vedno večjih skrbeh za kraljičino zdravje. V nedeljo naj bi se namreč po dvotedenskem počitku, ki so ji ga svetovali, udeležila svečanosti ob tako imenovani "spominski nedelji". Buckinghamska palača je samo nekaj ur pred svečanostjo ob spomeniku žrtvam vojn sporočila, da kraljica ne bo prišla zaradi težav s hrbtom. V njenem imenu je, kot že več let, venec k Cenotafu na svoj 73. rojstni dan položil prestolonaslednik, princ Charles.