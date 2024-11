Avstrija: Za morilcem izginila vsaka sled

Kje se skriva avstrijski dvakratni morilec, za katerim je izginila vsaka sled? Je možno, da je na njegovem seznamu še kakšna tarča? Zaradi 56-letnega Rolanda Drexlerja ni na nogah le policija v Avstriji, ki je aktivirala vse možne enote, na nogah so tudi policisti v sosednji Nemčiji in na Češkem, saj niso izključili možnosti, da je pobegnil čez mejo. Drexler, ki je umoril župana občine na severu Avstrije in upokojenega policista zaradi spora med lovci, pa je očitno imel težave z več ljudmi. Potem ko je lovska družina prek družbenih omrežij opozarjala na previdnost, je za policijsko zaščito zaprosilo že 50 ljudi.