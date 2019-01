Avstrijska pošta bo po škandalu delno izbrisala podatke o Avstrijcih

Vodstvo podjetja je namreč, potem ko je avstrijski portal za preiskovalno novinarstvo Addendum v torek razkril zlorabo podatkov, sklenilo, da bodo celotno bazo podatkov uredili glede na nove smernice, saj so trenutne že zastarele.

Vodja avstrijske pošte Georg Pölzl je v četrtek dejal, da bodo bazo podatkov o političnih preferencah okoli 2,2 milijona strank izbrisali takoj,"ko bo to zakonito možno".

Ob tem je Pölzl zagotovil, da bodo pri brisanju podatkov in vseh postopkih tesno sodelovali z oblastmi. "Ne želimo biti obtoženi, da želimo kaj skrivati," je dejal.

Dodal pa je, da bo pošta še naprej zbirala in hranila podatke o naslovih, saj oglaševalci pričakujejo, da jim posredujejo prave naslove.

Po navedbah Addenduma je pošta drugim podjetjem za namen ciljnega marketinga prodajala imena, naslove, starost in spol treh milijonov avstrijskih potrošnikov, od tega so imeli za 2,2 milijona ljudi tudi podatke o političnih preferencah. Podatke o političnih preferencah je pošta prodajala političnim strankam, ki so lahko tako v predvolilnih kampanjah bolje ciljale potencialne podpornike.

Afero primerjajo s škandalom Cambridge Analytice in Facebooka

Avstrijska pošta je trgovala z osebnimi podatki od leta 2001 prek lastne platforme, zaradi česar je tudi postavila lastno spletno trgovino.