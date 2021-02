Avstrijska Tirolska novo žarišče angleškega in južnoafriškega seva v Evropi

Avstrijska Tirolska spet postaja žarišče širjenja virusa v Evropi. Tokrat z bolj nalezljivim angleškim sevom in nevarnejšim južnoafriškim sevom. Tamkajšnji strokovnjaki že govorijo o nevarnosti ponovitve Ischgla. Nove seve naj bi v državo prinesli tirolski hotelirji, ki so si za praznike privoščili počitnice z golfom v Južni Afriki, in turisti z evropskega severa, ki v turističnih krajih prijavljajo začasna bivališča. Epidemiologi so avstrijski vladi predlagala popolno zaprtje dežele Tirolske.

