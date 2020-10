Avstrijska vlada avstrijski Koroški namenila štiri miljone evrov

Koroški plebiscit je pred sto leti za vedno zaznamoval usodo koroških Slovencev, ki so bili desetletja žrtve agresivne politike ponemčevanja. Šele leta 1955 so jim bile z avstrijsko državno pogodbo priznane pravice manjšine. A je uresničevanje pravic slovenske narodne skupnosti v Avstriji tudi po tem ostala le mrtva črka na papirju. Ob stoti obletnici koroškega plebiscita pa je avstrijska vlada le pokazala več naklonjenosti do manjšine in avstrijski Koroški namenila štiri milijone evrov sredstev.