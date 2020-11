Avstrijske oblasti menijo, da bi 20-letni terorist lahko deloval sam

Odgovornost za teroristični napad na Dunaju je prevzela Islamska država. Ta je prek družbenega omrežja Telegram objavila videoposnetek napadalca pred napadom, na katerem drži v rokah pištolo, puško in mačeto. Kljub temu da je Islamska država prevzela odgovornost, pa avstrijske oblasti menijo, da obstaja več indicev, da je napadalec deloval sam. Kujtim Fejzulai je na strelskem pohodu ubil štiri ljudi, 22 jih je ranil, policija pa je do zdaj izvedla 18 hišnih preiskav in aretirala 14 ljudi.