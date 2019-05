Avstrijski podkancler zaradi spornega videa odstopil

Odstopil je tudi z vseh funkcij v njegovi svobodnjaški stranki, tudi z mesta njenega vodje, ki ga je zasedel leta 2005. FPÖ želi po Strachejevih besedah nadaljevati izvajanje vladnega programa s kanclerjevo ljudsko stranko (ÖVP). Ne želi, da bi to oviral in razdrl vlado, je utemeljil svoj odstop.

"Kanclerju Kurzu sem ponudil odstop in on ga je sprejel," je po poročanju tujih medijev Heinz-Christian Strache povedal na skupni novinarski konferenci s kanclerjem Sebastianom Kurzem .

Stracheja ujeli pri korupciji

Vladno krizo v Avstriji je sprožil sporen videoposnetek. Nemški dnevnik Süddeutsche Zeitung in revija Der Spiegel sta v petek objavila novico, da so si ogledali skrivoma posnet videoposnetek, na katerem Heinz Christian Strache ponuja dobičkonosne posle ženski, ki se je predstavljala kot nečakinja ruskega oligarha in dejala, da želi v Avstriji vložiti več sto milijonov evrov. Ob tem je priznala, da je denar sumljivega izvora, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji.

V minutnih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je mogoče videti Stracheja, njegovo ženo in drugega politika svobodnjakov Johana Gudenusa, kako sproščeno pijejo in govorijo z omenjeno žensko in nekim moškim. Srečanje je potekalo julija 2017, nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami, po katerih so svobodnjaki in Strache prišli v vlado kanclerja Sebastiana Kurza. Ta se na afero še ni odzval, naj bi se pa danes, poroča Deutsche Welle.

V videu je videti, da je ženska Stracheju dejala, da želi kupiti 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnikaKronen Zeitung, da bi dosegla do svobodnjakov (FPÖ) naklonjeno poročanje pred volitvami. V zameno zahteva politične in druge usluge.