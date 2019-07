Avstrijski urolog osumljen spolnih zlorab 95 dečkov

Kot so potrdili na državnem tožilstvu, je 95 žrtev, vsi so dečki, znanih po imenu in priimku. Število žrtev bi se lahko še povečalo. V najmanj štirih primerih so žrtve utrpele posledice.

55-letni urolog je v preiskovalnem zaporu že od začetka leta. Zdravnik je v svoj zagovor dejal, da so bili postopki medicinsko utemeljeni, kar pa je sodni izvedenec že ovrgel. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi od 10 do 15 let zapora.

Po doslej znanih podatkih so se primeri zlorab dogajali med letoma 2000 in 2019. Kazenska ovadba ene od žrtev je preiskovalce pripeljala do zdravnika, nato pa še do preostalih žrtev.