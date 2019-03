Avstrijsko ustavno sodišče odobrilo izgon imamov, ki jih financira Turčija

Organizacijo, ki vključuje okoli 60 muslimanskih klerikov, namreč financira turška država. Ti imami delajo kot turški javni uslužbenci. Imama sta se zaradi te odločitve pritožila na ustavno sodišče, ki je v današnji odločitvi zapisalo, da je zaščita avtonomije in neodvisnosti verskih skupnosti in religij v javnem interesu.

Avstrijsko ustavno sodišče je presodilo, da poseben zakon, ki prepoveduje financiranje muslimanskih organizacij iz tujine, ni v nasprotju z ustavo. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je pozdravil to odločitev. V skladu tem zakonom, ki ga je sprejela še prejšnja sredinska vlada, uveljavila pa ga je trenutna desna, so dvema imamoma iz organizacije Turška islamska unija preklicali vizuma, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Muslimanska verska skupnost, največja krovna muslimanska organizacija v Avstriji, je v odzivu sporočila, da se bo morda pritožila na Evropsko sodišče za človekove pravice. Poudarili so, da bi se lahko mošeje v Avstriji znašle v velikih težavah, če bi izgnali vseh 60 klerikov.

Avstrijski kancler Kurz, ki je znan po ostrih kritikah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, pa je pozdravil to odločitev ustavnega sodišča. "Hvala Bogu nam to daje možnost boja proti političnemu islamu in proti vplivom iz Turčije in drugih držav," je povedal Kurz.