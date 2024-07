Avtobusna hitra linija ukinjena, alternativa pa ura in 40 minut vožnje

Sogovornica Anja se iz Ljubljane v Celje vozi nekajkrat na mesec. "Doslej je bilo na dan nekaj hitrih linij s katerimi si prišel od Ljubljane do Celja v uri 10 minut, kar je primerljivo z osebnim vozilom," pove.

Novi vozni red s 1. julijem hitre linije ukinja, alternativa pa: ura in 43 minut vožnje. "Avtobus gre po stari cesti in se ustavlja na vsaki postaji. Se mi zdi zelo čudno, da se gre to z neko novo reformo in se zadeva poslabša, ne pa poboljša za uporabnika," razmišlja sogovornica Anja.

Miran Sečki, direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, pojasni: "Ko so se pripravljali vozni redi, so se upoštevali tudi železniški in tu se je nekako dalo prednost železnicam."

A tudi tu je pot daljša, med uro dvajset pa tudi do skoraj ure 40. Hitrejšo in z nekdanjo hitro avtobusno linijo primerljivo pot omogoča le intercity vlak, ki pa je za približno tri evre dražji. "Ravno ta teden sem šla na ta vlak med vikendom in je imel 17 minut zamude," še pove Anja.

Težav se zaveda tudi Sečki, ki pravi, da se je zato pokazala potreba po vrnitvi ukinjene avtobusne linije. "Smo stopili v stik z našim koncesionarjem, ki izvaja to področje, in bo najkasneje s 1. 8. nazaj uveljavljena ta hitra linija Celje–Ljubljana," napoveduje.

Sistem javnega prevoza še nikoli ni bil tako živ in prilagodljiv, kot bo zdaj, zagotavlja Sečki. "Mi bomo zdaj tri, štiri mesece temeljito delali na podatkih, kaj se dogaja, in tam kjer se bo videlo, da manjka, bomo dodali, tam kjer se bo videlo, da ni potrebe, bomo pač vzeli."

Še ena izmed sprememb, ki pa je verjetno ne bodo umikali, saj razbremenjuje voznike in zmanjšuje nastanek zamud, je, da vozovnic, ko so blagajne odprte, ne morete več kupiti pri vozniku. "Če jo kupimo na blagajni ali prek spleta, je cenejša, saj se tam upošteva najkrajša razdaljamed točko A in točko B. Medtem ko pa če pridete na avtobus, pa plačate dejansko razdaljo. Pomeni, če gre avtobus po nekih drugih okoliških vaseh, plačaš dejansko dolžino vozovnice," pojasni Sečki.

A pozor, ponekod bo tudi na blagajni dražja za 60 centov. "AP Ljubljana zaračunava tudi dodatne stroške, ki jih imajo z izdajo teh kart. To nima nobene zveze s kartico oziroma vozovnico, ta stane isto," pove Sečki. Da je dodatno obračunavanje izdajanja vozovnic neprimerno, so Avtobusno postajo Ljubljana že opozorili, a odločilnega vpliva na njihov poslovni model, dodaja sogovornik, v resnici nimajo.