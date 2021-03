Avtocestna policija že ima svoj znak, grb in dva avtomobila

V Sloveniji imamo nekaj manj kot 600 kilometrov avtocest in od poletja dalje bo nepridiprave na njih lovila avtocestna policija. S prvo enoto v Postojni bo začela delovati junija. Notranji minister Aleš Hojs in prvi mož slovenske Policije Andrej Jurič sta za zdaj bolj kot ne edina člana naše cestne policije. Ta že ima svoj znak, grb in dva avtomobila. Kako pa bo, ko bodo nabrali še ljudi?

