Avtomobil s španskimi turisti napadel ponoreli albanski gostinec

Incident, ki zadnje dni močno odmeva v Albaniji, se je zgodil 15. avgusta v Porto Palermu na jugu države. Premožni španski poslovnež Eugenio Galdon , ki je ustanovitelj španskega telekomunikacijskega podjetja ONO, pod palcem pa ima več kot 300 milijonov evrov, je skupaj z družino obiskal eno izmed tamkajšnjih restavracij. Ker bojda s kvaliteto hrane niso bili zadovoljni, so restavracijo zapustili, pri tem pa niso poravnali računa.

Video, ki prikazuje ponorelega gostinca na strehi avtomobila, je objavila albanska državna televizija.

Po neljubem dogodku je moralo posredovati tudi špansko veleposlaništvo v Tirani. Kot poročajo albanski mediji, naj bi bil gostinec do turistov agresiven še preden so ti zapustili restavracijo. Med drugim je lažje poškodoval Galdona in enega od njegovih otrok.