Kaj zapiranje Volkswagnovih tovarn pomeni za slovenske dobavitelje?

Po napovedih, da bodo v nemškem Volkswagnu zaprli vsaj tri tovarne in odpustili več deset tisoč delavcev, se med zaposlenimi širi strah, nihče od 120 tisoč zaposlenih se več ne počuti varnega. A dejstvo je, da so nekatere tovarne celo dvakrat dražje od konkurence. Kaj bo to pomenilo za dobavitelje v Sloveniji? Se lahko tudi pri nas bojimo novih odpuščanj in zmanjšanja proizvodnje predvsem v kovinarski branži, ki je posredno ali neposredno vezana na avtomobilsko industrijo? Kaj bi morala narediti država, da bi v primeru krize zaščitila podjetja?