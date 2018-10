Avtomobilska industrija kritična do kompromisa o izpustih

Okoljski ministri so se v torek po maratonskem odločanju dogovorili za 35-odstotno zmanjšanje izpustov CO2 pri novihavtomobilih in za 30-odstotno zmanjšanje pri novih kombijih do leta 2030 v primerjavi z letom 2021. Cilj do leta 2025 je za avtomobile in kombije 15-odstotno zmanjšanje. Dogovorili so se tudi o posebnih spodbudah za proizvajalce za prodajo električnih in nizkoogljičnih avtomobilov ter o novih pravilih, ki naj bi zagotovila zanesljivejše poročanje proizvajalcev avtomobilov o izpustih, da bi se izognili ponovitvi afere dieselgate.

S tem dogovorom je evropska avtomobilska industrija na poti do proizvodnje čistejših avtomobilov, več vlaganja v inovacije in poročanja o zanesljivejših podatkih o izpustih, je poudarila avstrijska ministrica za trajnost in turizem Elisabeth Köstinger, ki je vodila maratonsko zasedanje.

Kompromis je po besedah avstrijske ministrice podprlo 20 članic, štiri so bile proti, štiri pa so se vzdržale. Ena izmed nasprotnic kompromisa je bila tudi Slovenija, ki je zahtevala najmanj 40-odstotno zmanjšanje.

Cilj dogovora je prispevati k uresničitvi mednarodnega podnebnega sporazuma iz Pariza in za uresničitev cilja 30-odstotnega zmanjšanja izpustov do leta 2030 v sektorjih, kot so promet, stavbe, kmetijstvo in odpadki, ki niso vključeni v sistem trgovanja z izpusti.

Odzivi avtomobilske industrije kritični