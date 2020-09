Avtoodpad na ljubljanskem Viču znova zagorel

Še preden se je končala kriminalistična preiskava prvega požara na Viču, je na zapuščenem in nezakonitem avtoodpadu znova zagorelo. Okoli 200 kvadratnih metrov je več kot 100 gasilcev gasilo do zgodnjih jutranjih ur. Zakaj je že drugič v enem mesecu na odpadu zagorelo, policija še ugotavlja, a domačini imajo dovolj. Na nevarno območje opozarjajo že leta, inšpekcija in policija sta uporabniku zemljišča, kjer odpad stoji, naložili že za več kot 10.000 evrov kazni, postopek teče tudi na sodišču.