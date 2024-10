Avtoserviserji: 'Delo z zavarovalnicami smo opustili, povzroča samo izgubo'

Sredi julija so v Društvu slovenske avtostroke napovedali stavko in prenehali izvajati dejavnosti za zavarovalnico Generali. "Stranke so bile užaljene. Rekle so, da so naše stranke že več let, zdaj pa ne bomo več delali. Sem se enostavno opravičil, da ne moremo delati," pravi Marko Zajc. Iz Generalija pa so odgovorili, da z več kot 350 avtoservisi po Sloveniji dobro sodelujejo. "Ta stavka na nas nima nobenega vpliva. Vse skupaj se je na nas obrnilo, v vsem tem obdobju dveh oziroma treh mesecev mogoče 20 strank, katerim smo takoj potem zagotovili to storitev," odgovarja Miha Klun, direktor področja avtomobilskih škod iz zavarovalnice Generali.

Uporni serviserji in avtoličarji za ponovni začetek dela z zavarovalnico zahtevajo višjo urno postavko, ki naj bi trenutno znašala 29 evrov. "Delo z zavarovalnicami nam povzroča eno samo izgubo. Tako da delamo rajši druga dela, ampak nočemo te branže opustiti, ker nekoč se bo morala ta tudi popraviti," razloži Zajc. To utemeljujejo z višjimi stroški in študijo, ki so jo nedavno naročili pri Ekonomski fakulteti. "In je ta študija pokazala, da je nekje med 94 in 105 evrov neka primerna delovna ura, da se lahko dela ta dela," še doda Zajc. A po skoraj treh mesecih dogovora ni na vidiku. Serviserji trdijo, da se v Generaliju z njimi sploh ne želijo usesti za skupno mizo. Zavarovalnica odgovarja, da se z vsakim partnerjem posebej strinjajo glede urne postavke. "Zaslužki serviserjev niso samo urne postavke. Zavarovalnice financiramo tudi nadomestne dele. In ves prihodek, ki ga oni ustvarijo, financiramo mi," pojasni Klun. S predstavniki društva naj bi se tudi že pred časom dobili na sestanku. A po začetku stavke je sledil še spor in tožba zaradi objav na družbenih omrežjih. "Ko ti nekdo tako prekrši zaupanje, zavrne stranko, ki ni nič kriva, ne vem, kje bi to zaupanje lahko obnovili," še zaključi Klun.

Servisi, ki so združeni v Društvu, ocenjujejo, da je delo za zavarovalnice predstavljalo približno 20 odstotkov prometa. S prekinitvijo dela za Generali bodo nadaljevali, omenjajo pa tudi možnost skupinske tožbe.