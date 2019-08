Azijske države ne želijo več odpadkov zahodnih držav

Podjetje Chungyuen Plastic Manufacture je v kamboško pristanišče Sihanoukville pripeljalo 83 kontejnerjev s 1600 tonami plastičnih odpadkov iz ZDA in Kanade, kar je močno razburilo uradnike v Kambodži. Družbi so poleg kazni naložili odvoz smeti do 24. avgusta.

Če Chungyuen Plastic Manufacture ne bo plačal kazni in odpeljal kontejnerjev, ga bodo oblasti postavile pred sodišče, so napovedali v Kambodži. Kako so se smeti znašle v njihovi državi, pristojni ne vedo, sumijo pa, da se je to zgodilo, ker niso našli druge države v jugovzhodni Aziji, ki bi jih sprejela.