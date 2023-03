Azilni delavci: na delo čakajo devet mesecev z le 18 evri žepnine na mesec

Od nevarnih delovnih pogojev, dela na črno in 10-dnevnih ali celo enotedenskih pogodb do plačila borih tri evre na uro. V takšnih pogojih so primorani delati prosilci za azil, preden po devetih mesecih bivanja v Sloveniji sploh pridobijo delovno dovoljenje. Prejmejo le 18 evrov žepnine na mesec, zato pogosto vsaj prve mesece delajo na črno. V Sloveniji je trenutno 449 prosilcev za azil, njihove vloge pa se rešujejo od nekaj mesecev do več let. Slovenska podjetja pa nujno potrebujejo delovno silo, saj je slovenski kadrovski bazen prazen.