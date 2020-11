Bagola: Družbena omrežja so človeške lastnosti dale na steroide

Na družbenih omrežjih lahko zares izvemo vse. Ne le, kdo je v koga zaljubljen in kdo je kje na dopustu, ampak nam tudi vlada, še posebej pa njen prvi mož, kar preko Twitterja sporoča, kakšni bodo ukrepi naslednji dan. A tudi strateško komuniciranje se da sporočati na simpatičen način. Med takšne zagotovo sodijo kranjski policisti, ki na družbenih omrežjih objavljajo igrane prizore. O tem kje so meje in kaj je za koga primerno, smo se pogovarjali s kreativnim direktorjem Aljošo Bagolo.