Obupani prebivalci zapuščajo otoke: 'Ne moremo ostati. Okoli nas so trupla'

"Ne moremo ostati. Okoli nas so trupla," pripovedujejo obupani prebivalci Bahamov, ki množično zapuščajo otoke, ki jih je uničujoč orkan Dorian najbolj prizadel. Število smrtnih žrtev je medtem naraslo že na 43, več tisoč jih še vedno pogrešajo.

FOTO: AP

Nekaj dni potem, ko je orkan Dorian kot orkan najvišje, pete stopnje dosegel Bahame in za seboj pustil pravo razdejanje, prebivalci severnih bahamskih otokov množično bežijo v glavno mesto Bahamov Nassau. V petek se jih je na tisoče zbralo v pristaniščih na otokih Abaco in Grand Bahama, ki jih je Dorian popolnoma uničil. Z nekaj premoženja, kar ga je še ostalo, so se pritoževali nad kaotičnimi in počasnimi evakuacijami. 44-letni Gee Rolle, ki je z ženo čakal na zasebni čoln, je novinarjem pokritiziral bahamsko vlado. "Tukaj lahko živijo le še živali." Na otoku je namreč zavladala humanitarna kriza, pošiljke pomoči pa na otoke prihajajo prepočasi, pravijo prebivalci. Bahamski premierHubert Minnis je preživele v pristanišču v Abacu pozval k umirjenosti in jim obljubil več brezplačnih prevozov v Nassau. Ob tem je medijem potrdil, da je število smrtnih žrtev znova naraslo, našteli so jih že 43. Številka se bo po pričakovanjih v prihodnjih dneh še povečala.

Po podatkih Združenih narodov naj bi vsaj 70.000 prebivalcev Bahamov potrebovalo nujno humanitarno pomoč. FOTO: AP

Prebivalce najbolj prizadetih otokov evakuirajo s pomočjo zasebnih čolnov, trajektov in letal. A so oblasti opozorile, da je dostop helikopterjev in čolnov do otokov močno otežen zaradi velike škode v pristaniščih in poplav. Na Grand Bahama je medtem prispela križarka, ki je z dovoljenjem ameriške vlade žrtvam ponudila brezplačen prevoz v ZDA. Kot je medijem povedala 75-letna Firstina Swain, je stanje na otokih grozljivo. "Ne moremo ostati. Okoli nas so trupla." Nihče nam ne more pomagati, tukaj ni varnega kraja, vse je uničeno, je še dejala. Po podatkih Združenih narodov naj bi vsaj 70.000 prebivalcev Bahamov potrebovalo nujno humanitarno pomoč. Ob tem je bila bahamska vlada deležna številnih kritik na račun prepočasnega odzivanja.

Nekateri otoki niso več primerni za življenje. FOTO: AP

Dorian je Bahame dosegel z največjo močjo, in sicer kot orkan pete stopnje z vetrovi do 298 km/h. Nad otoki se je zadrževal kar dva dni in se pomikal zelo počasi. Oblasti pogrešajo še več tisoč ljudi, po podatkih Rdečega križa je na otoku Abaco uničenih 45 odstotkov nepremičnin. Otok Veliki Abaco ni več primeren za življenje, na njem se namreč kopičijo trupla, preživeli pa nimajo dostopa do vode in hrane, poročajo lokalni mediji. Zračni posnetki nad Abacom kažejo žalostno podobo uničenih hiš, prevrnjenih avtomobilov, čolnov, množično število odpadkov in visok vodostaj.

Orkan je v petek dosegel ameriško zvezno državo Severna Karolina. FOTO: AP