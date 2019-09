Letališče v Freeportu popolnoma uničeno: 'Raven opustošenja je dih jemajoča'

Potem ko se je orkan Dorian razbesnel nad Bahami in popolnoma zdesetkal otoke Abaco, je premier Bahamov Hubert Minnis na novinarski konferenci povedal, da se je število smrtnih žrtev povzpelo na 20. Razdejanje v delih otoške države je označil za tragedijo in posvaril, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo.

Predstavniki Združenih narodov so ob tem opozorili, da na nujno pomoč čaka okoli 70.000 ljudi. Reševalci s helikopterji poškodovane prevažajo v glavno mesto Bahamov Nassau, veliko težavo pa ekipam predstavlja predvsem oddaljenost severnih otokov in pomanjkanje pitne vode.

Obalna straža ZDA je do srede popoldne rešila 114 ljudi. Tiskovni predstavnik je za Guardian je povedal, da je šest reševalnih posadk s helikopterjem do torka zvečer rešilo okoli 60 hudo poškodovanih ljudi.

Pilot helikopterja Royal Marines Lt Keith Webb je povedal, da je njegova posadka rešila sedem tednov staro deklico, ki je po Dorianu trpela zaradi akutne sepse. Posadka je rešila tudi dva otroka, stara šest in sedem let. Ostali evakuirani prebivalci Bahamov poročajo o pomanjkanju hrane in vode in tragičnih prizorih.