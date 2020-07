Balkan v primežu koronavirusa: na Hrvaškem 108 novih okužb, Črna gora razglasila epidemijo

V sosednji Hrvaški pa je število novih okužb z virusom v zadnjih 24 urah spet skokovito naraslo. Potrdili so 108 novih okužb, največ na območju Vukovarja in Splita, pa tudi v hrvaški Istri, kjer je trenutno okoli 160 tisoč tujih turistov, tudi Slovencev. Kljub slabšanju epidemiološke slike Hrvaška ni uvedla nobenih novih ukrepov in omejitev zbiranja ljudi, ki jih je napovedovala. Vse huje je tudi v državah Zahodnega Balkana. V Srbiji izredne razmere veljajo že v 30 mestih, Črna gora pa je ponovno razglasila epidemijo.