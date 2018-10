Balon obtičal na daljnovodu

Reševalci so se povzpeli na daljnovod in najprej pritrdili košaro, da ne bi zdrsnila v globino, nato pa začeli z zahtevnim reševanjem.

Enega za drugim so nato s pomočjo vrvi na tla spustili šest potnikov in članov posadke. Zadnjega ujetega so rešili po dobrih petih urah reševanja. Vse so nato preventivno odpeljali na pregled v bolnišnico, vendar v nesreči ni bil nihče poškodovan. Dva potnika pa sta zaradi nesreče doživela manjši šok.

Danes se je intervencija nadaljevala, saj so morali na tla spustiti še balon. Oblasti so sprožile preiskavo nesreče, za zdaj pa vzrok nesreče še ni znan.