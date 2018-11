Bandić novinarje primerjal s Hitlerjevim šefom propagande

Za svojevrstno razburjenje je poskrbel zagrebški župan Milan Bandić. Na novinarski konferenci je obračunal z novinarji, ko so ga spraševali o priznanju, ki mu ga je podelil ruski predsednik Vladimir Putin. Primerjal jih je z nacističnim propagandnim ministrom Goebbelsom, jim očital, da so nervozni in delil lekcije, kako bi morali delati.